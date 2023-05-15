14 ميدالية متنوعة.. حصيلة الجزائر في افتتاح البطولة الإفريقية للمصارعة

حققت المصارعة الجزائرية، اليوم الاثنين، في افتتاح مشاركتها ضمن البطولة الإفريقية الـ 38 للمصارعة في الاختصاصين (حرة ومصارعة رومانية) نتائج مبهرة، بحصدها لـ 14 ميدالية متنوعة.

وتشارك الجزائر بـ 66 مصارعا ومصارعة، في البطولة القارية، المقامة بمدينة الحمامات التونسية ما بين الـ 15 والـ 21 من شهر ماي الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، على “فيسبوك” نتائج اليوم الأول لكل الفئات، من منافسات البطولة الإفريقية للمصارعة الحمامات تونس 2023، والذي حقق فيه أبطال الجزائر 14 ميدالية متوعة، بواقع ذهبيتان و8 فضيات و4 برونزيات.

وفي فئة أقل من 17 سنة مصارعة إغريقية رومانية رجال، حصد الفضة كل من فڨاص عادل يعقوب 51 كغ وأيوب بن طبيش 65 كغ وعباس زكرياء 71 كغ وبوڨرة عبد الرحمن 80 كغ، وآدم لنشي 110 كغ، بينما حصد البرونز المصارع يوسف حداد في وزن 92 كلغ.

أما في المصارعة النسوية لأقل من 17 سنة، فقد حققت دنيا زيتوني 46 كغ وميليسا بلعيد 73 كغ ميداليتان ذهبيتان، وفازت بالفضة كل من أوتيس يلدة 65 كغ وبورڨبة ياسمين 69 كغ وبوشيبي فاطمة الزهراء 53 كغ.

في حين توجت بالميدالية البرونزية كل من المصارعات، أنوار خليف 43 كغ، وميليسا مرزوق 57 كغ وعمارة إليسيا 61 كغ.