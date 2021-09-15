14 نقابة تهدد بالدخول في احتجاجات وإضرابات بسبب تدني القدرة الشرائية

دعت إلى إنشاء مرصد وطني لتحسين القدرة الشرائية

هددت الكونفدرالية الوطنية للنقابات التي تضم 14 نقابة عمالية، بالدخول في احتجاجات وإضرابات، من أجل الضغط على الحكومة لتحسين القدرة الشرائية.

وأكدت الكونفدرالية في بيان تحوز “النهار” على نسخة منه، بأنها ملتزمة بالتصدي لهذه الوضعية غير المقبولة عبر كل أشكال الاحتجاجات القانونية والسلمية، لحمل الحكومة على اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة للتحسين من القدرة الشرائية للعمال والموظفين.

كما أكدت بأن الكونفدرالية ملتزمة بالدفاع عن الملفات القديمة الجديدة التي لم تلقَ استجابة من طرف الحكومة، على غرار ملف التقاعد، ملف الحريات، ملف الصحة العمومية والضمان الاجتماعي.

كما طالبت كونفدرالية النقابات الجزائرية، السلطات، بإنشاء “المرصد الوطني للقدرة الشرائية”، متوعدة بالرد على انهيار الوضعية الاجتماعية عبر كل السبل المتاحة قانونيا، على رأسها الاحتجاجات.

واعتبرت الكونفدرالية في بيان لها، أعقب جلسة عمل لمكتبها التنفيذي، أن الأوضاع المهنية والاجتماعية الراهنة والمزرية، تنذر بانفجارات خطيرة للجبهة الاجتماعية، في ظل التدني الرهيب للقدرة الشرائية عشية الدخول الاجتماعي.

وانتقدت الكونفدرالية الوضع القائم، الذي يطغي عليه الارتفاع الفاحش للأسعار، خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع، أمام غياب مراجعات لسياسة الأجور منذ سنوات، رغم المتغيرات المتسارعة في ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة الدينار، والتي أدت إلى تدني رهيب للقدرة الشرائية.

وأفادت الكونفدرالية بأن السياسات الحكومية المتعاقبة والحالية، تفتقر لمقاربات فعلية وبدائل وإجراءات عملية تضمن إعادة التوازن للقدرة الشرائية، من خلال التعجيل في فتح ملف الأجور والتعويضات كأولوية.

وتوعدت الكونفدرالية بالتصدي لهذه الوضعية غير المقبولة عبر كل أشكال الاحتجاجات القانونية والسلمية لحمل الحكومة على اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة للتحسين من القدرة الشرائية للعمال والموظفين.