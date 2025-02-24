14 ولاية تستفيد من مبادرة توزيع نظارات الرؤية للتلاميذ المتمدرسين

إستفادت 14 ولاية من مبادرة توزيع نظارات الرؤية للتلاميذ المتمدرسين. التي بادر بها مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري.

وقال كمال مولى رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، في تصريح صحفي بختام هذه العملية. التي جرت بمقر الجمعية الخيرية “كافل اليتيم” وخصت ولاية البليدة. أن مبادرة “الرؤية المناسبة” التي تهدف إلى توزيع نظارات الرؤية للتلاميذ المتمدرسين. قد مست منذ إنطلاقها في 14 جانفي الفارط 14 ولاية من الوطن. منها الجلفة، توقرت، غرداية، برج بوعريريج، سطيف، قسنطينة وغيرها.

ووعد مولى أن هذه العملية التي جرت بفضل مؤسسة محلية تولت صناعة هذه النظارات الطبية التي “كانت بالأمس القريب تستورد بأثمان باهظة”. ستشمل السنة القادمة 14 ولاية أخرى من الوطن.

من جهته، ثمن رئيس الجمعية الخيرية “كافل اليتيم” علي شعواطي، مبادرة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التي مكنت من إستفادة قرابة الـ 100 طفل مسجلين ضمن قوائم الجمعية ممن يعانون من قصر النظر من نظارات طبية.

ولفت إلى أن المبادرة شكلت فرصة لاكتشاف العديد من الأطفال الذين كانوا يعانون من هذا المشكل الصحي.

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