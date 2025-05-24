14 ولاية جنوبية تحتل الريادة في انتاج بذور الحبوب

سخرت الحكومة تجهيزات هامة من أجل انجاح موسم الحصاد خاصة بالحهة الجنوبية للوطن، التي أصبحت تحتل الريادة في انتاج البذور وتعتبر مركز تحويل للمنتوج للجهة الشمالية للوطن.

كشفت مصادر مسؤولة بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية عن تسخير 770 شاحنة، من أجل نقل محصول الحبوب من مناطق الانتاج على مستوى أربعة عشر ولاية جنوبية، منها 129 شاحنة من نوع مرسيدس بنز تم اقتناؤها حديثا ذات حمولة كبيرة لنقل البذور من المستثمرات الى مراكز التجميع ثم إلى تعاونيات الحبوب والبقول الحافة.

وبحسب مراجع “النهار أونلاين”٫ فقد حققت الولايات الأربعة عشر التابعة لعشر تعاونيات، إنتاجا وفيرا مقارنة بالسنوات الماضية، وأكدت على أن عملية جني المحصول سخر لها موردا بشريا هاما يتكون من أزيد من خمسمائة عامل.

وأشارت مصادرنا إلى أن مراكز تجميع “الوسيط” والتي يبلغ عددها 350 مركزا. وفور استلامها ستساهم وبوجه كبير في نقل المحاصيل خاصة بالجهة الجنوبية للوطن، وفك معاناة الناقلين الذين يقطعون غالبا مسافات تعادل أو تزيد عن مائتي كيلومتر لنقل المحصول من المستثمرة الفلاحية المنتجة إلى التعاونية، في وقت يستعين فيه العديد من المستثمرين الخواص بعتادهم لتحويل منتجاتهم الى مراكز التجميع.