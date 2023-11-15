قناة النهار “1400” مليار دينار جزائري إدخرها الجزائريون سنة 2023 بقلم النهار أونلاين نشر في 15 نوفمبر 2023 - 22:38 شارك غرِّد أرسل 13 0 “1400” مليار دينار جزائري إدخرها الجزائريون سنة 2023 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7XkB9 اقرأ أيضا شاهد صور من داخل محطة القطار التي تم تدشينها من طرف رئيس الجمهورية بالجلفة قناة النهار 29 أكتوبر ريفكا يكشف ما حدث له وراء القضبان مع سجين قناة النهار 25 أكتوبر شاهد..وصول الأن كمية معتبرة من سيارات fiat doblo إلى ميناء مستغانم قناة النهار 13 نوفمبر خليها على ربي : مؤثر جدا .. فريال تبكي بحرقة شديت لكفن تاع وليدي بيدي! قناة النهار 02 نوفمبر صريح جدا : أصدقاء المصلحة عند الجزائريين..أولها إبتسامة وآخرها خيانة قناة النهار 07 نوفمبر خليها على ربي: تفاصيل مثيرة لاول مرة.. تحت تأثير الصاروخ هكذا شعلت ختي و صحبتها البنزين بسبب الشمة!! قناة النهار 02 نوفمبر معرض الكتاب / بيع بالإهداء لوزير الإتصال "محمد لعقاب" قناة النهار 31 أكتوبر أمن: بعد الإبلاغ عن نشاطها الإجرامـ.ـي .. أفراد الشبكة يعتدون على عائلة بالبليدة قناة النهار 12 نوفمبر صريح جدا: ما هو المبلغ الذي يصرفه الجزائري لشراء الكتاب ؟ قناة النهار 29 أكتوبر الرئيس تبون يدشن محطة القطارالجديدة بالجلفة قناة النهار 29 أكتوبر