141 غريق منذ بداية موسم الإصطياف قُصّر

وزارة الداخلية أحصت 59 حالة بالشواطئ الممنوعة و57 بالمسطحات المائية

3 ضحايا لحوادث الغابات منذ بداية الظاهرة هذا الموسم

توفي 141 شخص غرقا منذ بداية موسم الإصطياف الحالي، على مستوى الشواطئ والمصطحات المائية، وفق إحصائيات رسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث تخص أغلب الحالات قُصر.

كما ترجع أسباب غرق أكثر من 99 من المئة لعدم احترام تعليمات السلامة والأمن.

وكشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن إحصائها خلال موسم الإصطياف 2019، والذي انطلق يوم 1

جوان الماضي، عن تسجيل 141 غريق، منها 57 حالة بالمسطحات أو المجمعات المائية، على غرار السدود

والأودية وغيرها، فيما تم تسجيل 84 حالة أخرى على مستوى الشواطئ، 59 منها بالشواطئ الممنوعة.

وأشار بيان لوزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على «الفايسبوك»، إلى أن 12 حالة غرق كانت بالشواطئ

المسموحة، ولكنها كانت خارج أوقات الحراسة من طرف مصالح الحماية المدنية، حيث دعى وزير الداخلية

الأولياء إلى توعية أبنائهم بخصوص مخاطر السباحة في الشواطئ الممنوعة والأماكن غير المرخصة للسباحة.

كما تطرقت وزارة الداخلية أيضا لحوادث الغابات، حيث قال وزير الداخلية إن هذه الظاهرة عالمية ولا تحدث

فقط في الجزائر، وكشف دحمون عن تورط بعض القصر في إشعال الحرائق أيضا، كما أن أغلب الضحايا أيضا في

حالات الغرق، مثمنا جهود الدولة في تجنيد كل الوسائل المادية لمكافحة حرائق الغابات.

وكشف الوزير أيضا عن اتخاذ مصالحه لإجراءات عملية استباقية، ابتداءً من الفصل الأول لسنة 2019، وتعزيز

التنسيق متعدد القطاعات، فضلا عن الحملات التوعوية الواسعة، متأسفا لتسجيل ثلاث ضحايا لحرائق الغابات

منذ بداية موسم الاصطياف، بالرغم من التدخلات النوعية لمصالح الحماية المدنية.

وقال وزير الداخلية، إن المتسبب الأول في هذه الحرائق هو العامل البشري، داعيا إلى تجند المواطنين ومنظمات

المجتمع المدني ووسائل الإعلام، للإلتفاف حول جهود السلطات العمومية للمحافظة على البيئة، والمساهمة في

تجنب أسباب الحرائق، معتبرا بأن المحافظة على الثروة الغابية قضية الجميع.

وأجرى اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، زيارة للوحدات المتقدمة لمكافحة حرائق

الغابات، بتفتيش الرتل المتقدم لولاية البويرة، على مستوى الحظيرة الوطنية لجرجرة، حيث وقف على مدى

جاهزيتها وتشجيعا لأعوان الحماية المدنية وأعوان محافظة الغابات، المرابطين على مستوى جميع الأرتال المتنقلة عبر الوطن.