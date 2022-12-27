142 مليار ديون سونلغاز و5759 اعتداء على المنشآت الغازية والكهربائية

قال الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز، خليل هدنة، أن المؤسسة تعاني من إشكاليات كثيرة من بينها ديون الزبائن. كما كشف المتحدث، أن الديون بلغت نهاية سبتمبر الماضي 142 مليار دينار.

في حين، أشار هدنة، إلى أن سونلغاز سجل 5759 حالة تعدي على المنشآت الغازية والكهربائية.

وكان الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، قد قال سابقا، أن مستحقات المجمع العمومي سونلغاز لدى المواطنين تضاعفت بأربع مرات منذ بداية وباء كوفيد-19 لتبلغ 214 مليار دج.

وأضاف عجال في تصريح للصحافة على هامش اجتماع جمعه بالسلطات المحلية و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و رؤساء الدوائر و المستثمرين خلال زيارته إلى ولاية البويرة أمس، أن قيمة المستحقات إرتفعت إلى 60 مليار دج قبل الوباء مطلع سنة 2020. لتبلغ 214 مليار دج بعد مضي سنتي.

وأشار عجال إلى أنه بفضل عمليات التحصيل عقب سنتين من التضامن مع المواطن خلال الأزمة الصحية التي مست كامل الوطن. نجحت مصالح مجمع سونلغاز في تقليص قيمة المستحقات لدى المواطنين إلى 140 مليار دج.

وبعد تأكيده أن “قيمة المستحقات الحالية تقدر بـ 140 مليار دج بعد استئناف عمليات التحصيل. إغتنم السيد عجال الفرصة للاستعانة بوسائل الإعلام في تحسيس المواطن بأهمية دفع مستحقاته لتمكين المجمع العمومي من استعادة استقراره المالي. و الاستمرار في إنجاز مشاريعه خدمة للتنمية الاقتصادية للبلاد.

كما أشار ذات المتحدث في سياق ذي صلة، إلى إجراءات تسهيل الدفع التي اتخذها المجمع لتمكين المواطنين من دفع مستحقاتهم. داعيا زبائن المجمع إلى اغتنام الفرصة و احترام الإلتزامات المتخذة مع المجمع لتفادي أي انقطاع في التموين بالطاقة.