بالفيديو.. هكذا احتفل لاعبو مولودية الجزائر بذكرى تأسيس النادي
صنع لاعبو فريق مولودية الجزائر، أمس الأربعاء، أجواء استثنائية، بمقر تربصهم بفرنسا، خلال احتفالهم بالذكرى 103 لتأسيس النادي.
ونشر إدارة مولودية الجزائر، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، كقطع فيديو، أظهر احتفال اللاعبين، والطاقم الفني بهذه المناسبة.
وعلى ما صنعه انصار الفريق بالجزائر العاصمة، ألهب رفقاء القائد أيوب عبد اللاوي، قصر بوا غوي، مكان تربصهم، بالألعاب النارية، والأهازيج.
كما سمحت احتفالات لاعبي مولودية الجزائر بذكرى تأسيس النادي، لكامل التعداد، بالاستمتاع بوقتهم وكسر روتين التحضيرات الصيفية الجارية.
📹 | لاعبو المولودية يكسرون هدوء قصر بوا غوي ويلهبون سماء ران الفرنسية في الذكرى الـ𝟏𝟎𝟑 لتأسيس عميد الأندية الجزائرية 🎇🎆🧨🌋🔥
𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐚𝐧𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐲 𝐌𝐎𝐔𝐋𝐎𝐔𝐃𝐈𝐀 💚🕯️❤️#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/laTtNvSosd
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) August 7, 2024