 1434 إجراء قضائي ضد المخالفين للحجر الصحي وحجز 175سيارة بالمدية

أخبار الجزائر
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 1434 إجراء قضائي ضد المخالفين للحجر الصحي وحجز 175سيارة بالمدية
بقلم معمر لعروسي

أوقفت مصالح امن ولاية المدية خلال أسبوع من بداية الحجر الصحي الجزئي بولاية المدية أكثر من 390 شخص مخالف لهذه القرارات.

حيث أنجزت في حقهم ملفات وتم توجيهها إلى المصالح القضائية المختصة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم حجز 90  مركبة مع سحب رخص سياقة أصحابها وتحويلها إلى المحشر مع حجز عشرات الدراجات النارية.

هذه العملية  سخر لها أكثر من 2000 شرطي من مختلف الرتب أعوان وضباط عبر اقليم الاختصاص.

مصالح الدرك هي الأخرى سجلت 1044 مخالفة ضد أشخاص خالفوا إجراءات الحجر وتم حجز 58 سيارة وتحويلها الى المحشر والعمليات متواصلة .


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