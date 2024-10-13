غذا الإثنين .. مشاهدة القمر وكوكب زحل في أقرب مسافة لهما

سيشهد العالم والجزائر غذا الإثنين ظاهرة فلكية تتمثل في إلتقاء زحل والقمر في أقرب مسافة لهما.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية سيتمكن عشاق السماء غدا، الإثنين، بعد غروب الشمس، في اتجاه الجنوب الشرقي من مشاهدة القمر وكوكب زحل على ارتفاع 25 درجة من الأفق.

وأضاف مركز الـ craag أن هذا المشهد يعد تقاربًا فلكيًا رائعًا، حيث سيكون زحل والقمر في أقرب مسافة لهما، بفارق لا يتجاوز 0.9 درجة من المركز إلى المركز.