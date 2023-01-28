146 ضابط شرطة قضائية يؤدون اليمين القانونية

تم اليوم السبت، إجراء مراسم أداء اليمين القانونية لـ 146 مفتش شرطة ينتمون لثلاث دفعات من مدارس شرطة الصومعة، عنابة وسيدي بلعباس.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تلقى المعنيون، تكوين متخصص لمدة 3 أشهر متواصلة.

وتحصل ضباط الشرطة المتكونون على صفة الضبطية القضائية، بعد انتهاء برنامجهم التكويني.

وتكون المعنيون، في مجالات القانون العام والخاص، وحقوق الإنسان، والإجراءات الجزائية والتطبيقية، الشرطة العلمية والتقنية ومبادئ حفظ النظام العام.