146 وفاة شهر أفريل.. حصيلة مُفزعة لحوادث المرور!

لقي 146 شخصا حتفهم، وأصيب 5739 شخصا آخر بجروح، في حوادث المرور، منذ بداية شهر أفريل الجاري.

وحسب إحصائيات للمديرية العامة للحماية المدنية، ارتفع العدد الاجمالي لحوادث المرور منذ بداية شهر أفريل إلى 4710 حادث.

كما لقي 16 شخصا حتفهم، وأصيب 471 شخصا آخر بجروح، في حوادث المرور، خلال ال48 ساعة الأخيرة فقط.

وتوفي 9 أشخاص، إثر حادث مأساوي، وقع مساء الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم (1). على بعد حوالي 100 كلم من قرية آراك باتجاه بلدية إن أمقل في تمنراست.