 148 مفتش شرطة يؤدون اليمين القانونية اليوم السبت

أدى، اليوم السبت، 148 مفتش شرطة، ينتمون لثلاث دفعات من مدارس شرطة الصومعة، عنابة وسيدي بلعباس اليمين القانونية. وهذا بعد تلقيهم تكوين متخصص لمدة 3 أشهر متواصلة، حسبما جاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

وأفاد ذات البيان، أن الضباط المتكونين تحصلوا على صفة الضبطية القضائية، بعد انتهاء مسارهم التكويني الذي شمل مجالات القانون العام. إضافة إلى حقوق الإنسان، الإجراءات الجزائية والتطبيقية، والشرطة العلمية والتقنية ومبادئ حفظ النظام العام.

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