14946 شرطي لتأمين إمتحانات الباك

سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 14946 شرطي لتأمين امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2021 وهذا مواصلة لجملة من الإجراءات المتخدة لإنجاح هذه المناسبة.

وحسب بيان المديرية وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا لتأمين امتحانات شهادة البكالوريا وهذا عبر النقاط المتواجدة بإقليم اختصاص مصالحها

واوضحت المديرية انه 14946 شرطي تم نشرهم عبر 2127 مركز امتحان على المستوى الوطني بالإضافة إلى 86 مركز تصحيح. وأيضا 82 مركز وكذا تجميع 02 مطبعتان.

كما تدعو المديرية سائقي المركبات وأيضا اولياء التلاميذ المرافقين لأبنائهم إلى مراكز الامتحان، إلى ضرورة الالتزام بقانون المرور. وأيضا والتقيد بقواعد السياقة السليمة وتفادي الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز الامتحانات.

وفي الختام تتمنى المديرية العامة للأمن الوطني التوفيق والنجاح للمترشحين في هذا الامتحان.