15″حراق” جزائري فُقدوا في عرض البحر مطلع سبتمبر اثر انقلاب قاربهم

قالت المنظمة العالمية للمهاجرين، أن 15 “حراق” جزائريا كانوا متجهين لاسبانيا فقدوا في عرض البحر يوم 3 سبتمبر الماضي.

ونشرت المنظمة عدد المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين قصدوا الأراضي الأوروبية عبر البحر من بداية السنة لغاية 11 سبتمبر.

وقالت المنظمة أن 929 مهاجرا ماتوا خلال رحلاتهم البحرية نحو السواحل الأوروبية وهو تقريبا نصف عدد الوفيات المسجلة سنة 2018.

وأضافت منظمة العالمية للمهاجرين أنّ جزائريين اثنين تم إنقاذهما يوم 3 سبتمبر على بعد 40 كم عن سواحل ألميريا الاسبانية.

وصرح الجزائريان للسلطات الاسبانية أنهم غادروا الجزائر رفقة 15 شخصا لكن القارب الذي كان يقلهم انقلب.

وأطلقت السلطات الاسبانية عملية بحث عن 15 شخصا متبقيا، لكن لم يتم العثور عليهم ليدرجوا في إطار الأشخاص المفقودين.

من جهة أخرى، قالت المنظمة أنه يوم 29 أوت انقلب قارب يقل 32 مغربيا قاصدين جزر أنقذ 9 منهم فقط.

وبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين قصدوا أوروبا حسب المنظمة العالمية للمهاجرين 55819 مهاجرا لغاية 11 سبتمبر .

ويعتبر العدد المسجل أقل بنسبة 30 بالمائة عن ذلك المسجل في نفس الفترة من سنة 2018.