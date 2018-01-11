15قتيلا خلال الفيضانات التي ضربت كاليفورنيا

ارتفعت حصيلة الفيضانات الوحلية والانهيارات الأرضية التي تسببت بها عاصفة عاتية في جنوب كاليفورنيا إلى 15 قتيلا.

في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض منازل دمرتها الكارثة.

وأدت عواصف رعدية وأمطار غزيرة هطلت على مدى يومين متتاليين في جنوب كاليفورنيا إلى انهيارات أرضية.

في منطقة لم تنفض عنها بعد رماد الحريق المدمرالذي اجتاح أنحاء واسعة من كاليفورنيا الشهر الماضي وكان الأسوأ في تاريخ الولاية.

وأدت العاصفة أيضا إلى قطع مسافة 50 كلم تقريبا من الطريق السريع الرقم 101 المحاذي للساحل الأطلسي.