15 ألف عقار صناعي وزع على رجال أعمال غير مستغل

كشف تقرير لمنظمة الباترونا وجهته لمصالح وزارة الصناعة عن وجود 15 ألف عقار صناعي وزع على رجال أعمال لم يتم استغلاله بعد

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصناعة لـ”النهار اونلاين”،المناجم أن التقرير الذي تم تحويله لوزيرة الصناعة جاء بعد تحقيق قامت به المنظمة.

وحسب ذات المصدر فإن التحقيق الذي قامت به المنظمة قد شمل أزيد من 120 منطقة صناعية و منطقة نشاط.

و لا يزال أزيد من 15 الف عقار تم توزيعها على رجال أعمال و متعاملين اقتصاديين لم يتم استغلالها بعد منذ سنتين.

ودعت ذات المنظمة وزارة الصناعة إلى ضرورة إعادة استرجاع هذه العقارات توزيعهاعلى متعاملين اقتصادين يرغبون حقيقة في الإستثمار.

وأكدت المنظمة من خلال تقريرها،أن الألاف من المشاريع مجمدة بسبب نقص العقار الصناعي خاصة في الولايات الكبرى على غرار العاصمة ووهران عنابة و سطيف