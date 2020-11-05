15 ألف وحدة سكنية لمكتتبي عدل الذين لم يدفعوا الشطر الأول

قال وزير السكن والعمران، كمال ناصري، إن برنامج مشروع قانون المالية لسنة 2021، يتضمن 15 ألف وحدة باطار برنامج عدل.

وأوضح كمال ناصري، أن هذه الكوطة تخص المكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الأول من برنامج عدل .

وكشف الوزير،عن تخصيص 20 ألف وحدة سكنية في اطار برنامج ” عدل “، و10 آلاف دينار وحدة سكنية بالترقوي العمومي.

بالإضافة إلى و80 ألف إعانة للسكن الريفي، و50 ألف إعانة التجزيئات الاجتماعية.

للإشارة، كان محمد طارق بلعريبي، قد كشف فيما وقت سابق أن الأخيرة بصدد توفير الأغلفة المالية والوعاء العقاري لهذه الفئة.