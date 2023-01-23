15 إلى 20 سنة حبس نافذ للاخوة عيسو مالكي قناة الجزائرية مع مصادرة جميع ممتلكاتهم

أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد الإخوة عيسو مالكي قناة الجزائرية وان حيث تمت ادانة ايو ب عيسو بعقوبة 20 سنة حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالي نافذة مع امر بالابقاء القبض الدولي الصادر ضده.

فيما تمت ادانة ايضا كل من عيسو ابراهيم وحمزة بعقوبة 15 سنة حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة مع ابقاء الامر بالقبض الدولي الصادر ضدهما و تمديد اثرها للحكم التالي, وادانة المدعو (ف.س) بعقوبة 15 سنة حبس نافذ و 8 مليون مع ابقاء الامر بالقبض الصادره ضده ،هذا بعدما تمت متابعتهم غيابيا بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج و تبييض الاموال و استعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط التجاري و اصدار شيك بدون رصيد و اخفاء اجرامية ناتجة عن جرائم، و تمويل الخفي للأحزاب السياسية .

هذا و قد أصدرت المحكمة أيضا حكما يقضي بمصادرة جميع ممتلكاتهم العقارية و المنقولة.

كما اصدرت المحكمة حكما يقضي ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة اليهم ويتعلق الامر بكل من (غ. م) (ع.و) (س.ي)، و ادانة الأشخاص المعنوية كل من الشركات المتهمة الشركات باخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد بعقوبة 32 مليون دج غرامة مالية نافذة ،و الجدير بالذكر سبق و ان التمس عقوبات متفاوتة تراوحت بين 7 الى 20 سنة حبس نافذ للمتهمين في قضية الحال .