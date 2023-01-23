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أخبار الجزائر

15 إلى 20 سنة حبس نافذ للاخوة عيسو مالكي قناة الجزائرية مع مصادرة جميع ممتلكاتهم

بقلم نجيبة سماي
15 إلى 20 سنة حبس نافذ للاخوة عيسو مالكي قناة الجزائرية مع مصادرة جميع ممتلكاتهم
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أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد الإخوة عيسو مالكي قناة الجزائرية وان حيث تمت ادانة ايو ب عيسو بعقوبة 20 سنة حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالي نافذة مع امر بالابقاء القبض الدولي الصادر ضده.

فيما تمت ادانة ايضا كل من عيسو ابراهيم وحمزة بعقوبة 15 سنة حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة مع ابقاء الامر بالقبض الدولي الصادر ضدهما و تمديد اثرها للحكم التالي, وادانة المدعو (ف.س) بعقوبة 15 سنة حبس نافذ و 8 مليون مع ابقاء الامر بالقبض الصادره ضده ،هذا بعدما تمت متابعتهم غيابيا بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج و تبييض الاموال و استعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط التجاري و اصدار شيك بدون رصيد و اخفاء اجرامية ناتجة عن جرائم، و تمويل الخفي للأحزاب السياسية .
هذا و قد أصدرت المحكمة أيضا حكما يقضي بمصادرة جميع ممتلكاتهم العقارية و المنقولة.
كما اصدرت المحكمة حكما يقضي ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة اليهم ويتعلق الامر بكل من (غ. م) (ع.و) (س.ي)، و ادانة الأشخاص المعنوية كل من الشركات المتهمة الشركات باخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد بعقوبة 32 مليون دج غرامة مالية نافذة ،و الجدير بالذكر سبق و ان التمس عقوبات متفاوتة تراوحت بين 7 الى 20 سنة حبس نافذ للمتهمين في قضية الحال .

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