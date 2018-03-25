15 إنتاجا سينمائيا ينافس على أفضل فيلم قصير في مهرجان عنابة

يتنافس 15 إنتاجا سينمائيا جزائريا على جائزة أفضل فيلم قصير في إطار الطبعة الثالثة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي.

و تتضمن هذه المنافسة التي ستدوم يومين في يومها الأول عرض 7 أفلام حسب ما أوضحه عبد الرحمن حراث المسؤول عن صنف الأفلام القصيرة.

مشيرا إلى أنّ أفضل إنتاج سيتحصل على “جائزة العناب الذهبي”.

و سيتم عرضه في قسم “الركن القصير” في مهرجان كان بفرنسا) في 8 ماي المقبل.

و علاوة على هذه الجائزة التي سيشرف عليها المركز الجزائري لتطوير السينما.

تعتزم محافظة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي منح جائزة ثانية للأفلام القصيرة.

وهذا من خلال جائزة لجنة التحكيم الّتي تتكون على وجه الخصوص من المخرج و عضو لجنة قراءة السيناريوهات.

بمركز السينما بباريس سمير بن يعلى و المخرج التونسي رضا باهي و فريد نوي المختص في إنتاج الأفلام القصيرة.

و تعالج الأفلام القصيرة السبع المقترحة خلال هذه الطبعة مشاكل من الحياة الحديثة.

على غرار الهجرة غير الشرعية و نظرة المجتمع للمرأة المطلقة و مشكل

وكذا إدماج الأطفال المصابين بمرض التريزوميا أو حتّى يوميات الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية.