15 جريحا إثر اصطدام بين سيارة وحافلة في سطيف

أصيب 15 شخصا صبيحة اليوم الخميس بجروح مختلفة، جراء اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل العمال بولاية سطيف.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 05سا 57د من أجل حادث اصطدام بين سيارة و حافلة لنقل العمال. بالمكان المسمى مفترق الوزن الثقيل، بلدية بازر صخرة و دائرة العلمة.

حيث خلف الحادث إصابة 15 شخص لهم إصابات و جروح مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى العلمة.

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