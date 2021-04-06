15 جريحا في إصطدام شاحنة بحافلة لنقل المسافرين بقسنطينة

خلف حادث مرور، وقع اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة 13:14 دقيقة في حامة بوزيان بقسنطينة، 15 جريحا.

وتمثل الحادث، في اصطدام شاحنة ذات مقطورة، بحافلة لنقل المسافرين تعمل على خط قسنطينة وديدوش مراد.

وتم تسجيل الحادث، على مستوى الطريق الوطني رقم 3 بمنطقة الرحالة.

وخلف الحادث 15 ضحية لهم إصابات متعددة، حيث تم نقلهم من طرف إسعافات الحماية المدنية إلى مستشفى زيغود يوسف.

وخصصت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، سيارتي إسعاف وشاحنتي إطفاء.

هذا وفتحت الأجهزة الأمنية، تحقيقا في ملابسات هذا الحادث.