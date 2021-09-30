15 جريحا في إصطدام شاحنة بعدة مركبات في سطيف

أصيب 15 شخصا بجروح متفاوتة على إثر حادث مرور، تمثل في إنحراف شاحنة من الحجم الكبير وإصطدامها بسبع مركبات، بولاية سطيف.

ووقع الحادث في حدود الساعة العاشرة صباحا، على مستوى مدخل بلدية عموشة على الطريق الوطني رقم 9. وتمثل في إصطدام شاحنة محملة برمل البناء، واصطدامها بسبع مركبات (5مركبات سياحية ، حافلة لنقل المسافرين من الحجم المتوسط، شاحنة من الحجم الصغير). كانت تسير في نفس الإتجاه.

وتسبب الحادث في أضرار كبيرة بالعديد من السياراة، وإصابة 15 شخصا تتراةح أعمارهم ما بين 15 و70 سنة من الجنسين، بجروح متفاوتة. وتم تحويل الجرحى إلى العيادة المتعددة الخدمات بعموشة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

طالع أيضا: