15 جريحا في حوادث مرور متفرقة بالمسيلة

سجلّت، مصالح الحماية المدنية بالمسيلة، خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث مرور متفرقة، أودت إلى وقوع 15 جريحا، حسبما أورد به بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات البيان، أنّ الحادث الأول وقع بمنعرجات دفاف، نجم عن إصطدام بين سيارة نقل جماعية من نوع “إيكسبار” و”فابيا سكودا”.

حيث خلف 11 جريح بإصابات متفاوتة الخطورة،7 ذكور و4 إناث أسعفوا ونقلوا من طرف ذات المصالح إلى مستشفى الزهراوي بالمسيلة.

كما تدخلت الحماية المدنية على مستوى دوار أولاد معتوق، بالطريق الوطني رقم 45 ببلدية المعاريف.

إثر حادث إصطدام بين سيارتين من نوع رونو “لاقونا” ورونو”5R”، خلّف جريح ذكر يبلغ من العمر29 سنة، وفقا لذات البيان.

حيث أصيب بجرح عميق في الوجه، أُسعف ونُقل من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى بوسعادة.

كما سجلت بلدية عين الملح بالطريق الوطني رقم 89 حادث مرور نجم عن إصطدام بين سيارتين من نوع رونو “كليو” وأخرى من نوع رونو “ميقان”.

أين خلّف 3 جرحى ذكور بالغين من العمر “11،32،38 سنة”، إثنان لهما جروح عميقة في الرأس.

أمّا الأخر لقي إصابة خفيفةن وقد تم اسعافهم ونقلهم من طرف ذات المصالح إلى مستشفى عين الملح.

وأشار البيان إلى أنّ الحوادث الثلاثة المسجلين داخل إقليم الولاية، شهد تدخل الحماية المدنية مرفوقة بمصالح الدرك الوطني، استنادا لذات المصدر.