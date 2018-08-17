15 جريح في 3 حوادث مرور بتبسة

سجلت وحدات الحماية المدنية بولاية تبسة اليوم ثلاثة حوادث مرور خلفت إصابة خمسة عشرة شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

حيث تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية 11 ديسمبر 1960 بمرسط على الساعة09سا:30د.

لأجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى دوار المرڨي بلدية ودائرة مرسط.

الحادث تمثل في انقلاب سيارة سياحية أسفر عن إصابة شخصين تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات مرسط.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة على الساعة16سا:10د.

لأجل حادث مروري وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بالمكان المسمى واد التكاكة.

الحادث تمثل في انقلاب سيارة سياحية أسفر عن إصابة خمسة أشخاص أعمارهم 03 سنوات و42 سنة اصابات متفاوتة.

تم إسعافهم وتحويلهم الى استعجالات مستشفى محمد الشبوكي بالشريعة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة على الساعة 19سا:15د.

لأجل حادث مروري وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 المكان المسمى بئر الدروج بلدية ودائرة بئر مقدم.

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين،اسفر الحادث عن إصابة ثمانية أشخاص أعمارهم 24 شهر و37 سنة إصابات متفاوتة.

تم إسعافهم وتحويلهم الى استعجالات بئر مقدم.