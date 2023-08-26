15 حصة في الأسبوع.. الحجم الساعي لأستاذ التربية البدنية في الابتدائي

حددت وزارة التربية الوطنية الحجم الساعي للتدريس الخاص بمادة التربية البدنية التي تدخل حيز التطبيق خلال الموسم الدراسي 25023/2023.

وقد تم تحديد 15 ساعة في الأسبوع لأستاذ التربية البدنية بمعدل 15 حصة، يستفيد منها جميع أقسام التعليم الإبتدائي من التحضيري إلى غاية السنة الخامسة إبتدائي.

ويتم إجراء الحصص داخل المؤسسات التربوية أو في المرافق المحاذية للمدرسة الابتدائية، في حال عدم وجود مكان ملائم لممارسة الرياضة.

هذا ومن المنتظر أن يشرع بداية من الغد الأساتذة في استلام التعيينات الخاصة بهم حسب المؤسسات التي حُولوا إليها وهذا قبل 31 أوت الجاري، كما أنهم مجبرون على الالتحاق بالمؤسسات لإمضاء محاضر التنصيب بداية من 3 سبتمبر القادم.