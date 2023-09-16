15 دقيقة كافية لتغيير حياتك

الكثير منا لا يبالي بالوقت أو يضيع جزء من وقته أو اغلب وقته بدون فائدة تكر، إذا كنت تعتقد أنّ مدة 15 دقيقة هي مدة قليلة لإنجاز أيّ أمر فهذا ليس شيء صائب فالكثير الكثير من الأمور يمكن انجازها ولا تستغرق في فعلها أكثر من 15 دقيقه لمدة سنة سوف تبهر بالنتائج التي سوف تحصل عليها.

1- لو صرفت يومياً 15 دقيقة في تحسين ذاتك وتطويرها فإنك في نهاية العام سوف ترى التغيير الملحوظ في نفسك.

2- لو تقلل يومياً 15 دقيقة من تضييع الوقت في أمور لا فائدة منها، سوف تحقق نجاحاً، خلال السنوات القادمة.

3- لو خصصت يومياً 15 دقيقة لتعلم لغة جديدة فهو أفضل من الذهاب إلى دورات اللغة مرة في الأسبوع.

4- لو تخصص يومياً 15 دقيقة لإرشاد أبنائك للصواب سوف تجد نتيجة أفضل خلال الأسبوع.

5- لو خصصت يومياً 15 دقيقة للقراءة المحفزة التي تثير القشرة الرمادية للمخ، فسوف تحصل على تطورات كبيرة في الفهم.

6- لو خصصت يومياً 15 دقيقة للكتابة، فإنه سيكون باستطاعتك أن تكتب مقالاً كل يومين أو ثلاثة، وستحصل في نهاية العام على كتاب من تأليفك.

الجميل في قانون 15 دقيقة، هو أنه قصير لدرجة لا يمكنك أن تتعذر بعدم وجود الوقت لتنفيذه. فإذا وضعت أهدافك فقد انتقلت من حالة البقاء على قيد الحياة إلى الاستقرار في الحياة.