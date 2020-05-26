15 دينار سعر الكمامة الحقيقي

قال مصطفى زبدي، رئيس منظمة حماية المستهلك، إن سعر الكمامة الحقيقي لا يتجاوز 15 دينار جزائري.

وشدد زبدي على ضرورة أن تباع الكمامات في الصيدليات لضمان جودتها.

واكد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي على تنظيم سلوكات المستهلك في ظل جائحة كورونا التي تمر بها البلاد.

وأضاف مصطفى زبدي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن حمل الكمامة في ظل انتشار وباء كورونا بات حتمية، وانه لا يوجد أي مبرر لعدم استعمالها.

ومن جهة أخرى دعا زبدي إلى أخلقة العمل التجاري من خلال سن نصوص تشريعية مفصلة لا تدع مجالا للغش والمضاربة.