15 سنة حبسا نافذا لشاب اعتدى على سائقي تطبيقات النقل

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لشاب في العقد الثاني من العمر ،لقيامه بالاعتداء بالعنف على سائقي تطبيق أنداريف والاعتداء عليهم وسرقة هواتفهم النقالة.

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، بعد شكوى تقدم بها سائقي تطبيق النقل “أندرايف ” ويترواح عددهم 14 شخصا أمام مصالح الأمن بعد تعرضهم لاعتداء وحشي من طرف شاب في العقد الثاني من العمر الذي استخدم استعمل تطبيق النقل بهدف توصيله، وبعد أن يكاد الوصول الى عين المكان يعتدي على السائق مع سلب هاتفه وأمواله واغراضه الشخصية، بواسطة سلاح أبيض، التحريات التي قامت بها مصالح الأمن تمكنت مصالح الأمن من التعرف على المتهم بواسطة كاميرات المراقبة المنصبة على الطريق العمومي وسط الجزائر العاصمة، كما تم توقيفه وإحالته على المحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري مع الامر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.

المتهم وبعد مثوله أمام قاضي الجلسة اعترف بالجرم المنسوبة إليه، كما اعترف أنه قام باستدراج ضحاياه من خلال استغلاله لتطبيق النقل “أندرايف”. ملتمسا العفو من هيئة المحكمة، في حين حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.