15 سنة حبسا وغرامة مالية لمتهم في قضية المضاربة غير المشروعة في مادة “البطاطا”

تمكنت مصالح الدرك الوطني في بومرداس بالتعاون مع مديرية التجارة للولاية من تحقيق إنجاز مهم في مكافحة هذه الظاهرة. ففي يوم 16 مارس الفارط، تم ضبط كمية ضخمة من مادة البطاطا تقدر بـ150 طنًا كانت موجهة للمضاربة غير المشروعة في إقليم بلدية خميس الخشنة.

وتكشف التحقيقات الأولية عن تورط المدعو (ب. ع) في القضية، حيث تم توقيفه بعد قيامه بتخزين هذه الكمية الضخمة من البطاطا بهدف بيعها بأسعار مرتفعة تفوق الأسعار القانونية. وفي إطار الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه إلى النيابة العامة في 18 مارس 2025، حيث تم إحالته إلى محكمة الجنح عبر إجراءات المثول الفوري بتهمة المضاربة غير المشروعة.

وفي خطوة تأكيدية على جدية التصدي لهذه الظاهرة، أصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا قاسيًا بحق المتهم، قضت فيه بحبسه لمدة 15 سنة نافذة، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 5 ملايين دينار جزائري، مع إبداعه في السجن.