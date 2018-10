15 سنة سجنا لجزائري في أمريكا بتهمة الإرهاب

دماش المتهم بالتآمر مع آخرين لتقديم دعم مادي للإرهابيين.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان لها إن الجزائري صاحب الـ53 عاما تآمر مع امرأة من ولاية بنسلفانيا تدعى كولين لاروز.

لتجنيد أشخاص بهدف تنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا وآسيا.

وأضاف البيان أن دماش سيرحل إلى أيرلندا التي يحمل جنسيتها أو الجزائر بلده الأصلي، بعد قضاء فترة حبسه.

وألقي القبض على دماش عام 2010 في أيرلندا حيث كان يعيش منذ 10 سنوات.

ثم تم الإفراج عنه بعد أن رفض قاض أيرلندي طلبا أميركيا بتسليمه.

واعتقل مرة أخرى في إسبانيا عام 2015 التي سلمته بدورها للولايات المتحدة في 2017.

Algerian Man is Sentenced to 15 Years' Imprisonment for Conspiring with Pennsylvania Woman and Others to Provide Material Support to Terrorists https://t.co/EGPfiTVSLf

— Justice Department (@TheJusticeDept) October 30, 2018