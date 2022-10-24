15 سنة سجنا للدركي الهارب محمد عبد الله و20 سنة سجنا لزيطوط وأمير ديزاد وهشام عبود

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا. في حق الإرهابي الموقوف “أحمد منصوري”، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 الف دج.

كما أدانت الدركي الهارب المتهم الموقوف” محمد عبد الله” ب15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج. عن جناية الإنخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية. وجناية تمويل جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات ادارية. انتحال اسم الغير، جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة اجرامية، جناية تسيير جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.

كما قضت ذات الهيئة القضائية بادانة المتهمين الفارين “محمد زيطوط” و”أمير بوخرس”. المعروف باسم “امير ديزاد” وهشام عبود غيابيا بـ20 سنة سجنا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 500 الف دج مع تأييد أوامر بالقبض الجسدي ضدهم.

وتبيّن في إطار التّحقيق والتحريات، الذي باشرتها مصالح الأمن، الذي انطلق في أعقاب ورود معلومات. عن نشاط سري للحركة الإرهابية “رشاد” بالجزائر. بالتنسيق مع عضو في جبهة الفيس المنحلة في التسعينيات. المتهم ” منصوري أحمد ” الذي صدر بحقه حكم بالإعدام سنة 1994 قبل أن يستفيد من تدابير المصالحة والوئام المدني.

وكان هذا الاخير يستعمل وثائق مزورة. تمكن على أساسها من استخراج وثائق هوية ووثائق للسفر مع تأسيس شركات تجارية. مكنته من بناء شبكة تمويل خفية لنشاطات هدامة عبر رشاد.

وقادت التحريات أن المتهم الموقوف” أحمد منصوري” كان في اتصال مستمر مع مؤسس “رشاد ” المتهم “محمد زيطوط” الذي التقاه قبل سنوات بعدة بلدان منها بدولة ليبيا. بحيث استلم منه أموالا معتبرة تحت التغطية التجارية لشركاته. لتستغل في النشاطات السرية لحركة رشاد لتمويل نشاطاتها وكراء عقارات لإيواء اجتماعاتها.

كما ربط علاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عدة أشخاص آخرين منهم عبد الرحمان کمال. عبود هشام، بوخرس أمير، المري محمد، محمد عبد الله.

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