15 سنة سجنا نافذا تهدّد مصير الجزائري “علي دمّاش” المتهم بالإرهاب

التمست محكمة فيلاديفيا أمس الإثنين بإدانة الجزائري المزدوج الجنسية “الجزائرية الإيرلندية”،علي شرف دماش، بالحكم عليه 15 سنة سجنا نافذا، في جلسة اعترافاته الثانية.

بخصوص تهم الإرهاب المنسوبة إليهمنذ 2009 والمتعلقة بدعم وتجنيد أمريكية تدعى “جيهان جين”.

وأبدى المتهم ذو 53 سنة، موافقته الأولية على الحكم الذي اقترحته المحكمة،في أوّل جلسة اعترافله ، على أن يتم النطق بالحكم النهائي يوم 30 أكتوبر المقبل.

وأعلن مسؤؤلون أمريكيون بـأنه سيتم ترحيل المتهم إلى الجزائر موطنه الأصلي،أو إيرلاندا، بعد انقضاء مدة عقوبة حبسه.

ويعد علي دماش أول متهم أجنبي يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية،منذ تولي”دولاند ترامب ” الحكم بأمريكا.

وجرى تسليم “علي شرف دماش” إلى الولايات المتحدة العام الماضي بدواعي المشاركة في تخطيطات إرهابية نسبها إليه الادعاء الأمريكي،.

على الرغم من أن المخططات لم يسفر عنها هجمات على أرض الواقع.

كما نسبت ذات السّلطات للمتهم علاقات مباشرة بمتشددين إسلاميين في باكستان وإنه جند أمريكيتين لمساعدته.

وهي التهم التي أنكرها جملة وتفصيلا خلال محاضر سماعه الأولية.

وطلبت القاضية باتريس تكر من المحكمة الجزائية في فيلادلفيا يوم الخميس الفارط عقد جلسة للاستماع إلى أقوال جديدة للمتهم إلى يوم أمس الإثنين.

عسى أن يتراجع عن أقواله .