15 سنة سجنا نافذا لمتهمين قتلا شاب بمطرقة لسلبه أمواله بتبسة

سلّطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة ليلة أمس، عقوبة 15 سنة سجنا في حق متهمين ارتكبا جريمة قتل فظيعة.

راح ضحيتها الشاب المدعو وليد، الذي تلقى ضربة مطرقة على مستوى الرأس أردته قتيلا.

القضية حسب وقائعها تعود إلى شهر جانفي 2015 عندما تلقت مصالح الأمن لمكالمة هاتفية تفيد بتعرّض شخص.

لإصابة على مستوى الرأس وسط المدينة وتحديدا بباب قسنطينة، أين انتقلت ذات المصالح رفقة فرقة الحماية المدنية.

اين عثروا على الضحية مغمى عليه ليتم تحويله مباشرة إلى المؤسسة الاستشفائية الاستعجالية لمدينة تبسة .

وأمام خطورة الاصابة حوّل الى المستشفى الجامعي لولاية عنابة، أين مكث بغرفة العناية الطبية المركزة لمدة أربعة أيام .

قبل أن يفارق الحياة متأثرا بالإصابة التي تعرّض لها على مستوى الرأس .

موازاة مع ذلك تم فتح تحقيق امني أسفر عن توقيف شابين، أحدهما اعترف أن صديق الضحية ضربه بمطرقة على مستوى مؤخرة الرأس.

بعد خروجه من الحانة وبعد سقوطه أرضا قام القاتل بسرقة أمواله وسلّمه مبلغ 5000 دينار مقابل التستّر عن الجريمة.