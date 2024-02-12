15 ضحية في حادث مرور بتمنراست

لقي شخص حتفه فيما أصيب 14 آخرون في حادث مرور مميت وقع بالطريق الوطني رقم 01 على بعد 140 كلم اتجاه عين قزام بلدية و دائرة تمنراست.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن مصالحها تدخلت، من اجل حادث انحراف وانقلاب سيارة نفعية. بالطريق الوطني رقم 01 على بعد 140 كلم اتجاه عين قزام بلدية و دائرة تمنراست.

مشيرة أن الحادث خلف كحصيلة نهائية وفاة شخص واحد وإصابة 14 آخرين تم اسعافهم. ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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