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أخبار الجزائر

15 ضحية في حادث مرور بتمنراست

بقلم عايدة.ع
15 ضحية في حادث مرور بتمنراست
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لقي شخص حتفه فيما أصيب 14 آخرون في حادث مرور مميت وقع بالطريق الوطني رقم 01 على بعد 140 كلم اتجاه عين قزام بلدية و دائرة تمنراست.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن مصالحها تدخلت، من اجل حادث انحراف وانقلاب سيارة نفعية. بالطريق الوطني رقم 01 على بعد 140 كلم اتجاه عين قزام  بلدية و دائرة تمنراست.

مشيرة أن الحادث خلف كحصيلة نهائية وفاة شخص واحد وإصابة 14 آخرين تم اسعافهم. ونقلهم  إلى المستشفى المحلي.

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