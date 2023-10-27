15 قتيلا بينهم صحفي إثر عدوان الكيان الصهيوني على خان يونس بغزة

سقط ما لايقل عن 15 شهيدا وعشرات الجرحى في سلسلة الاستهدافات الأخيرة من طائرات الإحتلال لمنازل المواطنين بخان يونس جنوب القطاع”.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية سابقا، صباح اليوم الجمعة، عن مقتل 15 مواطنين بينهم صحفي، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر قصف إسرائيلي على منازل في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقلت الوكالة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزل عائلة أبو ناموس غرب مدينة خان يونس. ما أدى إلى مقتل الصحفي ياسر أبو ناموس ووالدته. كما قصفت منزل عائلة أبو شحمة في منطقة معن شرق خان يونس، ما أدى لمقتل 5 أشخاص وعدد من الإصابات.

وذكرت الوكالة أن الطائرات الإسرائيلية قصفت أيضا منزل عائلة العلمي في طريق المشروع غرب خان يونس. ولقي بهذا القصف شخصان حتفهما وأصيب آخرون.

كما قصفت منزل عائلة محسن في شارع الهلال القديم في حي الأمل غرب خان يونس، ما أدى إلى مقتل شخص وعدد من الإصابات.

ويستمر التصعيد بين حركة “حماس” الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق “حماس”، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية “طوفان الأقصى”، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.