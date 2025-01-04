15 قتيلا و339 جريحا في حوادث مرور خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

توفي 15 شخصا وأصيب 339 آخرون إثر وقوع حوادث مرور، عبر عدد من ولايات الوطن، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وحسب المصدر نفسه، سجلت أثقل حصيلة بولاية باتنة بوفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح على إثر اصطدام بين سيارتين. على الطريق الوطني رقم 31 و كذا بولاية المدية بوفاة شخصين وإصابة 3 أخرين بجروح. على إثر انحراف سيارة وسقوطها في منحدر، على مستوى الطريق السيار شمال-جنوب ببلدية مجبر، دائرة سغوان.

كما تدخلت الحماية المدنية، من أجل تقديم الإسعافات الأولية، لـ58 شخصا متسممين إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات الماء، داخل مساكنهم عبر عدة ولايات من التراب الوطني، مع تسجيل وفاة رجل يبلغ من العمر 50 سنة. اثر تسممه بأحادي أكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء بمسكن عائلي ببلدية بني مسوس، دائرة بوزريعة بولاية الجزائر.

وأشارت الحصيلة أيضا الى أن عناصر الحماية المدنية تدخلت خلال ذات الفترة من أجل إخماد 8 حرائق حضرية ومختلفة. بكل من ولاية الجزائر، الجلفة، غليزان، باتنة و جانت، مع تسجيل وفاة شخصين(2). يبلغان من العمر 56 و 63 سنة بولايتي الجلفة وغليزان.

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