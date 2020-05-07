15 مصابا بالكورونا يغادرون المستشفى بعد تماثلهم للشفاء في تيارت

غادر اليوم الخميس، 15 مريضا بوباء الكورونا، مستشفى يوسف دمرجي بتيارت، من بينهم حالة واحدة كانت في مصلحة الانعاش بعد تماثلهم للشفاء.

وكان هؤلاء المرضى قد وضعوا تحت المراقبة، بعد اصابتهم بفيروس كورونا كوفيد 19 وإستمر علاجهم لفترة تجاوزت الأسبوعين.

ومن بين الذين تماثلوا للشفاء، شخص وضع تحت العناية المركزة لخطورة حالته، غير أن مجهودات الطاقم الطبي حالت دون تطور حالته، وتمكنت من علاجها.

لتصل عدد حالات الشفاء في 48 ساعة الاخيرة بالولاية، إلى 43 شخصا.

و قد جدد الطاقم الطبي دعوته للمواطنين، على وجوب الالتزام بالتداببر الاحترازية لمحاصرة الوباء.

وفي سياق متصل، قامت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بمكتب تيارت، بتقديم مساعدات تمثلت في مستلزمات طبية للطواقم الطبية بمستسفى يوسف دمرجي.