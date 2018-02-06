“15 مليون سنتيم” من أجل الظفر بآخر قميص لبنزيمة

عرض موقع محل شركة “إيباي” الإلكتروني آخر قميص حمله المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مع منتخب الديكة للبيع في المزاد بسعر “غريب”.

وتم تسجيل القميص بالموقع بمبلغ وصل إلى نحو 1010 يورو ما يعادل أكثر من 15 مليون سنتيم بالعملة الوطنية.

يذكر أن آخر قميص لمهاجم ريال مدريد مع المنتخب الفرنسي يعود لمواجهة أرمينيا في 8 أكتوبر 2015، وهو آخر ظهور دولي للاعب.

يشار أن بنزيمة ومنذ تلك المباراة لم يخض أي لقاء مع “الزرق” بسبب إقصائه من طرف الاتحاد الفرنسي، بعد فضيحة الابتزاز الجنسي مع زميله ماتيو فالبوينا.