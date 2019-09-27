15 منصب دكتوراه جديد ودورة ثانية للتسجيل بالماستر بكلية القانون بجامعة غرداية

بعدما تم تسليم كل شهادات الماستر و تمديد التسجيل ليوم إضافي

انهت كلية العلوم القانونية والسياسيةبجامعة غرداية انتقاء المترشحين الذين سيجتازون مسابقة للظفر بمنصب لمواصلة ما بعد التدرج.

حيث تم فتح 15 منصب دكتوراه في 5 تخصصات و ذلك بعد إنهاء عملية تسليم الشهادات للمتخرجين الجدد والحاصلين على شهادات الماستر.

أين تم تكليف فرقة خاصة تعمل على مدار الاسبوع لتمكين الطلبة من الحصول على الشهادات التي تمكنهم من ولوج المسابقة.

وكشف البروفيسور بن شهرة ش لـ عميد كلية القانون والعلوم السياسية ان كل الظروف مهيئة لأجل اجراء المسابقة

خاصة و ان كل الشهادات تم تسليمها لأصحابها بعد تسجيل نسبة نجاح فاقت 90في المائة بخصوص طور الماستر و 75 في المائة بخصوص شهادة ليسانس .

و ان التاطير تدعم السنة الماضية ب6 دكاترة جدد من بين 8 درسو بالكلية في كل المراحل و هم يدرسون بدورهم بها.

هذا الي جانب فتح دورة تسجيل ثانية لمترشحي شهادة الماستر بالكلية مردفا ان اجتماعات دورية تجري بالوزارة لأجل افتتاح مخابر خاصة بالعلوم القانونية و السياسية.

و اكد بدوره البروفيسور لزهر بشكي عميد جامعة غرداية انه تم استقبال 2415 طالب جديد هذه السنة متوزعين على كل الكليات.

يضافون الى اكثر من 10الاف طالب في طور ليسانس و3600 في طور الماستر يؤطرهم 440 دكتور و بروفيسور و استاذ.

فيما تم فتح 11 منصب جديد هذه السنة مضيفا ان جهود كبيرة يبذلها الطاقم الإداري و البيداغوجي لأجل إنجاح الموسم الدراسي الحالي.