15 وظيفة تسهل الحصول على تأشيرة إسبانيا

على الرغم من أن إسبانيا هي واحدة من الدول التي لديها أدنى معدلات الوظائف الشاغرة المفتوحة في أوروبا. إلا أن البلاد أعلنت عن 143.868 منصبًا مفتوحًا في سبتمبر من هذا العام، وفقًا لليوروستات.

وتشمل الوظائف الأكثر تحديًا قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقات المتجددة. والرعاية الصحية، والضيافة، والبناء، وصيد الأسماك، وإصلاح المعادن.

في الربع الأخير من عام 2022، قدرت الشركات في إسبانيا أن لديها 140.517 وظيفة شاغرة. تركزت بشكل حصري تقريبا في قطاع الخدمات، وفقا لمعهد الإحصاء الوطني (INE).

وفي مارس من هذا العام، كانت إسبانيا بحاجة إلى أكثر من 60 ألف عامل إضافي في قطاع الضيافة.

ويمثل عدد العمال المطلوبين زيادة بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. على الرغم من أنه بحلول الربع الثالث من عام 2023. كان ثلاثة ملايين شخص يعملون في قطاع السياحة في إسبانيا.

على المستوى الوطني، فإن المهن الـ 15 الأكثر طلبًا في إسبانيا هي:

-محللو البيانات

-مهندسي الحاسوب

-فنيو تكنولوجيا المعلومات والبيانات الكبيرة والأمن

-مهندسون ذوو خبرة في مجال الطاقة المتجددة

-خبراء في ذكاء الأعمال واستخراج البيانات

-السباكين

-عمال البناء

-النجارين

-ممرضات

-مساعدو الرعاية الصحية

-المتخصصين الفنيين في مجال الرعاية الصحية

-النوادل

-طهاة

-سائقي شاحنة

-سائقي الرافعات

والمشكلة الأكبر في الوقت الحاضر هي النقص في الكوادر ذات المهارات المتوسطة. والتي تتوافق مع مؤهلات التدريب المهني في المستويات المتوسطة والعليا. خاصة في مجالات النقل وصيانة المركبات والرعاية الصحية.

قد يكون للأجانب الذين ينتمون إلى هذه المهن فرصة أكبر للحصول على تأشيرة عمل إسبانية. بسبب حاجة البلاد الماسة لشغل هذه الوظائف.

يُعفى مواطنو دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين وسويسرا من التقدم. للحصول على تأشيرة عمل أو أي نوع آخر من تأشيرات الإقامة الإسبانية الطويلة. يمكنهم ببساطة الانتقال إلى إسبانيا والحصول على عمل ومن ثم الحصول على تصريح الإقامة الخاص بهم.