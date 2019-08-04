15 يوما أمام مكتتبي «عدل» لتسلم مفاتيحهم أو الإقصاء

سيتم تحويلهم بشكل آلي إلى برامج أخرى بعد إلغاء شهادة تخصيصهم

الإجراءات تأتي للحفاظ على الممتلكات العقارية من التخريب وسوء الاستعمال

الإجراء يخص الذين دفعوا كل أقساط مساكنهم

أمهلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» مكتتبيها الذين تم استدعاؤهم لتسلم مفاتيح مساكنهم 15 يوما قبل تطبيق الإجراءات الجديدة.

لحماية الشقق من التخريب، من خلال إلغاء شهادة التخصيص الخاصة بهم، وبرمجتهم في البرنامج المقبل.

ودعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» مكتتبي الصيغة السكنية، الذين تحصّلوا على شققهم

ولم يتقدموا تسلم مفاتيح مساكنهم إلى التقدم فورا إلى المديرية التجارية على مستوى الوكالة بالنسبة

للمكتتبين في الجزائر العاصمة، وكذا مصالحها التجارية على مستوى الوكالات الجهوية بالنسبة للمكتتبين في الولايات الأخرى، وهذا من أجل استلام مفاتيح مساكنهم.

وفي إجراء جديد، قررت وكالة «عدل» إمهال المكتتبين مدة 15 يوما ابتداءً من أجل التقرب للمصالح المعنية

لتسلم مفاتيح مساكنهم، حيث شدّدت الوكالة أنه وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم إلغاء قرار التخصيص آليا ومن

دون أي إشعار مسبق، حيث سيتم تأجيل استفادة المكتتب المتأخر وبرمجته مجددا في برامج أخرى بنفس الصيغة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على الممتلكات العقارية من كل تخريب وسوء استعمال، وكذا إلزام جميع المستفيدين من استلام شققهم بعد دفع جميع الأقساط.

وتقوم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بمواصلة توزيع المساكن على مكتتبي»عدل 1»، حيث ينتظر

طي ملف هؤلاء المكتتبين خلال شهر سبتمبر القادم في الجزائر العاصمة، وعدد من ولايات الوطن، وذلك للشروع في توزيع المساكن على مكتتبي «عدل 2» بداية من السنة القادمة.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، قد أكد أنه وبالتشاور مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن

وتطويره، تعكف السلطات العمومية على تسوية عقود الملكية بالنسبة لجميع المستفيدين من المساكن التي تم توزيعها، والذين دفعوا مجمل سعر السكن.

كما كشف الوزير عن برناما برنامجا هاما بـ560 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار في طور الإنجاز عبر الوطن، مما

سيمكن من الاستجابة بأقصى قدر للطلبات المعبر عنها في هذا المجال، مذكرا بأن الدولة تسهر على تجسيد هذا البرنامج من خلال تخصيص التمويل اللازم وضمان المتابعة كذلك.