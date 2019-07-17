15 يوما فقط «كونجي» لعمال قطاع الصحة في الصّيف

وزارة الصحة توجّه تعليمة إلى كافة المراكز الاستشفائية والمؤسسات الصحية

الإجراء جاء بسبب كثرة الولادات والاستعجالات الطبية والجراحية

وجّهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعليمة إلى كافة المراكز الاستشفائية والمؤسسات الصحية، من أجل تنظيم برنامج العطل السنوية للأطباء والممرضين خاصة العاملين منهم على مستوى مصالح التوليد.

وفي هذا الشأن، أوضح مديرو المؤسسات الاستشفائية ممن تحدثت إليهم «النهار»، أن العطلات السنوية تقرر تقسيمها ضمانا للخدمة

على مستوى مختلف المصالح، وعلى رأسها مصالح التوليد بالدرجة الأولى، بالنظر إلى تزايد نسبة الولادات خلال فصل الصيف،

وهو الأمر الذي يلزم اتخاذ إجراءات جديدة، بخصوص تنظيم العطل في تلك الفترة، وذلك على خلفية الفوضى التي تشهدها غالبية

المؤسسات الاستشفائية، في تسريح الأطباء والممرضين، وكذا الإداريين، من دون مراعاة المصلحة العامة للمرضى. وعلى صعيد

متصل، أوضحت ذات المصادر أن تقسيم العطل لعمال المستشفيات سيكون بالاتفاق والتنسيق معهم، بما يسمح به القانون، إذ سيكون

في وسع العاملين الاستفادة من عطلة مجزأة إلى نصفين، خاصة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، التي تستقبل عددا كبيرا

من المرضى بشكل يومي. ويشمل الإجراء بالدرجة الأولى، مصالح التوليد وأقسام الاستعجالات الطبية والجراحية والمخابر ومصالح

الأشعة، سيما أن الحالات المرضية في هذه الفترة تعرف ارتفاعا محسوسا مقارنة بباقي أشهر السنة، كما هو الحال بالنسبة للتسممات

الغذائية وكثرة الأعراس والولائم، بالإضافة إلى حوادث الغرق بالنظر إلى موسم الاصطياف وعيد الأضحى المبارك.

وفي سياق ذي صلة، كشف ذات المصدر أن مديريات الصحة الولائية أمرت القائمين على المستشفيات بمنع تسريح الأطباء

والممرضين والقابلات من دون الاعتماد على برنامج مسبق، من أجل ضمان التكفل الجيد بالنساء الحوامل.

وعلى الصعيد ذاته، وجهت وزارة الصحة، تعليمة إلى كافة المستشفيات، لتعزيز التكفل على مستوى أقسام الاستعجالات الجراحية،

وتوفير كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى صيانة العتاد الطبي والتقليص من التكاليف الزائدة الناجمة عن الاستغلال السّيئ لها.