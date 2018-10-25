«15 ٪ زيادات في أسعار كراء الفنادق لإيواء حجاج 2019»

بسبب ارتفاع تسعيرات الكهرباء والماء والعمالة.. متعاملون سعوديون لـ النهار:

«سعر السرير الواحد لن يقل عن 6500 ريال الموسم المقبل»

قال متعاملون سعوديون، إن أسعار كراء الفنادق بمكة المكرمة لحساب موسم الحج المقبل، ستعرف زيادات معتبرة، تصل إلى 15 من المئة مقارنة مع الموسم الماضي، حيث كانت هناك زيادات طفيفة، وسيتسبب هذا الأمر في ارتفاع التكلفة النهائية للحج، خاصة أمام تراجع الدينار بمقابل العملات الأجنبية.

وكشف متعاملون وأصحاب فنادق سعوديون عن ارتفاع سوق كراء العمائر هذا الموسم، بناءً على عدة عوامل أهمها ارتفاع تسعيرات فواتير الكهرباء والماء إلى جانب مرتبات العمال وغيرها، حيث أكدوا لـ«النهار» بأن الزيادات التي سيعرفها إيجار الفنادق لن تقل عن 15 من المئة بالنسبة للسرير الواحد.

وأوضح المتعاملون السعوديون الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم في اتصال بـ النهار، بأن سعر السرير الواحد لن يقل عن 6500 ريال الموسم المقبل، بعدما كان في حدود 5500 ريال الموسم الماضي أو أقل، حيث استأجرت البعثة الجزائرية الموسم الماضي العمائر بأقل من 5500 ريال للسرير، وهو ما يتجاوز 25 مليون سنتيم بالعملة الوطنية.

وتصل الزيادة في أسعار الكراء الموسم المقبل، حسب المتعاملين السعوديين، إلى 50 ألف دينار لكل سرير، وهو ما يقابله 1000 ريال بالعملة السعودية ليقارب بذلك سعر السرير الواحد 32 مليونا و500 ألف سنتيم.

مما سينعكس على التكلفة الإجمالية للحج، خاصة مع دخول قطار الحرمين حيز الخدمة،والذي سيكون أمر استغلاله إجباريا من قبل المعتمرين والحجاج بداية من هذه السنة.

وبلغت تكاليف الحج، الموسم الماضي، مع البعثة الجزائرية 52 مليونا و500 ألف سنتيم، مرتفعة بشكل طفيف عن الموسم الذي قبله، لأسباب أرجعتها الحكومة حينها إلى أسعار الصرف وتراجع قيمة الدينار.

في حين قد تصل هذا الموسم إلى 60 مليون سنتيم في حال استقرت الأسعار أو لم تزد بأكثر من 15 من المئة التي كشف عنها المتعاملون السعوديون.

وانطلقت عملية التسجيل لقرعة الحج الموسم المقبل، في الثامن عشر من الشهر الجاري، في انتظار إجراء القرعة يوم 7 نوفمبر المقبل، حسب بيان لوزارة الداخلية تم إعلانه الأسبوع قبل الماضي.

حيث تعتزم الحكومة بدء التحضير لموسم الحج المقبل مبكرا، بهدف ضمان أفضل الخدمات وأقل التكاليف.