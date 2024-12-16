15.2 مليار دج سنويا لصيانة الإبتدائيات ودفع رواتب المستخدمين

أفاد مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2024، أنه يتم تخصيص اعتمادات مالية تبلغ حوالي 15.2 مليار دج سنويا لتغطية مصاريف صيانة المدارس الإبتدائية ورواتب المستخدمين المكلفين بالحراسة والنظافة.

وأوضح التقرير، أن البلديات التابعة للولايات الأربع عشرة (14) محل الرقابة -وهي: سكيكدة، الطارف، قالمة، بشار، أدرار، البيض، وهران، معسكر، مستغانم، سعيدة، غليزان، البليدة، عين الدفلى والمدية-، استفادت من إعانات مالية معتبرة. عبر صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، والمخصصة لتغطية النفقات المرتبطة بالصيانة. والتوسعة والتهيئة واقتناء الأثاث ومعدات التدفئة والتكييف، بالإضافة إلى تكاليف رواتب الاعوان المكلفين بالخدمات (خارج فئة أعضاء هيئة التدريس).

وحسب التقرير نفسه، الذي نشر أمس الأحد، عرفت هذه الإعانات، التي بلغ غلافها الإجمالي 74.538 مليار دج خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023 ،ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل مبلغها من 11.568 مليار دج سنة 2020 إلى 38.950 مليار دج سنة 2023.

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