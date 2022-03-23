150 ألف عامل أحيلوا على التقاعد سنة 2021

بلغ عدد الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد، خلال العام الماضي، 150 ألف عامل يمثلون مختلف القطاعات، ويتقدمهم قطاع التربية، الذي تصدر القائمة من حيث عدد المغادرين لمناصبهم.

وسجلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال الصندوق الوطني للتقاعد، ارتفاعا في عدد الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد طيلة عام 2021 مقارنة بالسنوات التي سبقتها، ليصل إلى 150 ألف موظف غادروا مناصبهم ليستفيدوا من معاشات، إلى جانب أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد آخر تحصيهم الجزائر.

قطاع التربية احتل الصدارة من حيث المحالين على التقاعد

وأكدت مصادر مسؤولة في الوزارة، أن قطاع التربية الوطنية احتل الصدارة مقارنة بباقي القطاعات الأخرى من حيث عدد المحالين على التقاعد.

وبشأن الخبر المروّج له مؤخرا، والذي يحاول أصحابه التأكيد على عودة العمل بنظام التقاعد المسبق، ردت مصادرنا قائلة، إن تلك الأخبار تبقى مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لا الحكومة ولا الصندوق الوطني للتقاعد قد تطرق لهذا الموضوع، الذي سبق وأن فصل فيه النظام السابق.

العودة إلى نظام التقاعد المسبق “كذبة”

وقد سبق لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، وأن أكد استحالة الرجوع في الوقت الحالي إلى العمل بنظام التقاعد النسبي ومن دون شرط السن، بالنظر لتدهور التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وأوضح أنه بالنظر إلى تدهور التوازنات المالية للصندوق ولعدم توفر موارد مالية إضافية، يتعذر في الوقت الحالي الرجوع إلى العمل بهذا الإجراء الاستثنائي، مبرزا أن الصندوق الوطني للتقاعد يسجل 1.92 مشترك مقابل متقاعد واحد.

في حين أن التوازن المالي للصندوق يتطلب 5 مشتركين مقابل متقاعد واحد”، مذكرا بأن العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن تم استحداثه في ظروف استثنائية عام 1997، نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد في تلك الفترة.

ويحصي الصندوق الوطني للتقاعد، الذي يعاني من عجز سنوي بقرابة سبعين ألف مليار، ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وستين ألف متقاعد، كانوا قد استفادوا من زيادات مالية متفاوتة بعد إعفاء الفئة التي يزيد معاشها عن ثلاثة ملايين سنتيم من الضريبة على المداخيل الإجمالية بموجب قانون المالية لسنة 2022.

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