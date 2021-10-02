150 ألف مسافر عبر الحدود الجزائرية خلال موسم الإصطياف 2021

قامت مصالح الأمن، خلال موسم الاصطياف 2021، بتسجيل ومراقبة وتطبيق إجراءات العبور لـ 150 ألف مسافر عبر كافة النقاط الحدودية.

وحسب بيان للمديرية العامة للامن الوطني، تم من بينهم إحصاء 29714 مسافر من جنسية أجنبية عبر الحدود البرية، الجوية والبحرية.

وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالحها تعمل عبر كافة النقاط الحدودية على تسهيل إجراءات العبور وتخفيفها من حيث المدة الزمنية.

وذلك مع الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد لمواجهة جائحة كورونا.

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