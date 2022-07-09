150 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى

أدى نحو 150 ألف مصل صباح اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى.

و بدأ توافد المصلين منذ ساعات الفجر إلى المسجد من أنحاء مدينة القدس، ومن أراضي عام 1948، ومن محافظات الضفة الغربية، ورددوا تكبيرات العيد. وهم يدخلون ويخرجون بأفواج كبيرة من المسجد وإليه. عبر بوابات البلدة القديمة، وفي أزقتها. حيث إمتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة. فيما أدى المبعدون والمبعدات عن الأقصى بقرارات الاحتلال صلاة العيد قرب المسجد.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، انتشرت قوات من شرطة الاحتلال الصهيوني في محيط البلدة القديمة بالقدس وأزقتها. وأوقفت عددا من الشبان على أبواب الأقصى. ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الدخول.

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الجزائريون يؤدون صلاة عيد الأضحى عبر مساجد الجمهورية

أدى صبيحة اليوم السبت الجزائريون صلاة عيد الأضحى المبارك عبر مساجد الجمهورية. و ذهب الجزائريون إلى المساجد في مظاهر تتجلى فيها الفرح والسرور. بعد فرح الحجاج بعد الوقوف في عرفة ثم المبيت في عرفة ورمي جمرة العقبة. و تمحورت خطبة صلاة العيد حول الاقتداء بسنة الخليل ابراهيم وابنه اسماعيل وحسن إمتثال الأولاد لٱبائهم. بعدما جاء الابتلاء العظيم لسيدنا ابراهيم بذبح ابنه. فبعد الاستسلام اتاه الله بذبح عظيم. كما أوصى الائمة بضرورة التغافر والتسامح وزيارة الاقارب في هذا اليوم العظيم.كما دعا الى حماية الوطن.

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