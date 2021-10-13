 150 رجل أعمال إيطالي في زيارة إلى الجزائر بداية العام المقبل

أفاد، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، يوم امس، عبر الصفحة الرسمية للجمعية، عن زيارة مرتقبة لـ 150 رجل أعمال إيطالي إلى الجزائر في السنة المقبلة.

وأوضح بولنوار، خلال ندوة صحفية التي عقدها اليوم، أنه تم إقناع الشركاء الإيطاليين بالإستثمار في الجزائر، أين أبدو رغبتهم ببرمجة زيارات ميدانية إلى الجزائر بهدف الإستثمار.

أنه تقرر تكثيف الشراكة مع ايطاليا في مجالات عدة على غرارها النقل.

والسياحة، والصناعة، خصوصا وأن ايطاليا تعتبر المصدر الثالث نحو الجزائر بعد الصين وفرنسا، وثاني زبون للجزائر في مجال الغاز.

مبرزا إلى أن ايطاليا تحوز على العديد من الموانئ من بيها مينائين لهما حركية كبيرة “تمر عبرها أكثر من 130 طن من السلع سنويا من بينها سلع تونسية، مغربية، مصرية.