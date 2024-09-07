150 مسيرة مخطط لها اليوم السبت في فرنسا ضد ماكرون

من المقرر تنظيم حوالي 150 مظاهرة في جميع أنحاء فرنسا “ضد ماكرون”. حيث تهدف هذه الحركة بشكل خاص إلى تحدي رفض إيمانويل ماكرون تعيين لوسي كاستيتس في ماتينيون.

وبحسب صحيفة La France insoumise فقد تم تحديد حوالي 150 موقعًا للتظاهر في جميع أنحاء فرنسا. ليوم السبت 7 سبتمبر.

وفازت الجبهة الشعبية الجديدة في الانتخابات التشريعية، فيما رفض ماكرون الاعتراف بهذه النتيجة.

وأكد رئيس اتحاد المدارس الثانوية - وهو أحد المنظمين – مانيس نادل لقناة RMC يوم الجمعة. أن هذه التعبئة “ستحظى بشعبية كبيرة” وأنها قد “تخيف الحكومة”.

وقال: “أعتقد أنه يجب علينا احترام التصويت الشعبي والاستماع إلى المطالب التي جاءت أولا. ولا أرى كيف يمكننا فعل ذلك مع رئيس وزراء يميني.

وأضاف على حسابه الخاص بـX (تويتر سابقاً): “يجب على الشباب ممارسة الضغط الشعبي لإسقاط حكومة بارنييه غير الشرعية”.

وفي باريس، ستكون نقطة الالتقاء في ساحة الباستيل الساعة الثانية بعد الظهر. ستنتهي المظاهرة في ساحة الأمة.

ومن المقرر أيضًا تنظيم مظاهرات في مرسيليا (بوش دو رون)، وليل (نورد)، ونيس (ألب ماريتيم)، وليون (رون). وبوردو (جيروند)، وستراسبورغ (الرين السفلي)، وكذلك في الغالبية العظمى. المدن الكبرى في البلاد.